MarchÃ© de NoÃ«l

Un moment féerique vous attend, organisé par nos bénévoles passionnés et accueillants, pour célébrer l’esprit convivial et chaleureux de Noël. Venez découvrir plus de 80 exposants locaux qui vous proposeront des créations artisanales, des produits du terroir, et plein d’idées cadeaux pour tous les goûts.

Au programme :

Stands artisanaux locaux

Vin chaud et gourmandises de Noël

Animations festives pour petits et grands

Ateliers créatifs pour enfants

Rencontre avec le Père Noël

Que vous soyez en quête d’un cadeau unique ou simplement de l’ambiance chaleureuse des fêtes, ce marché de Noël promet un moment unique dans une ambiance authentique et un cadre unique