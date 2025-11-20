Marché

Marché de Noel

Marché de Noël à Sainte Jalle organisé par l’association Parents Thèses
Animations assurées tout au long de la journée :
Chorale, Père Noël , sculpteur de ballons, poneys…
Repas chauds, buvette , crêpes toute la journée.

Marché de Noel
Le 20/12/2025
Gratuit pour les visiteurs