Marché

Marché de Noël

Artisans et créateurs. Présence du Père Noël de 11h30 à 15h30.
Restauration

Le 07/12/2025 10:00

Place de l'Eglise et Salle des Fêtes 26770 Roche-Saint-Secret-Béconne Tél. 07 67 86 46 47

Gratuit pour les visiteurs