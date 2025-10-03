https://www.mairie-die.fr/wp-content/uploads/2025/09/formulaire-inscription-marche-noel-2025.pdf
Inscriptions ouvertes jusqu’au vendredi 7 novembre 2025.
Mairie de Die
Dorine Galliot
7 Rue Félix Germain – 26150 Die
ou par mail : dgalliot@mairie-die.fr
Marché de Noêl
Si vous êtes commerçant, artisan, artiste ou association et que vous souhaitez participer, remplissez le formulaire. via le lien ci-dessous en n’oubliant pas les pièces à fournir.
Place du Mazel 26150 Die Tél. 04 75 21 08 77
https://www.mairie-die.fr/wp-content/uploads/2025/09/formulaire-inscription-marche-noel-2025.pdf