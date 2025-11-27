Cette année, plusieurs animations événementielles seront présentes, comme la belle roue écologique, le petit train, de nombreux concerts, ou même un beau feu d’artifice ainsi que de nombreuses surprises. Avec la présence des 200 enfants des 2 écoles qui nous chanterons des chants de Noël sur la place de la mairie !
Marché de Noël – Beaumont-Monteux
Profitez de plus de 60 exposants – extérieur -intérieur avec de nombreuses surprises et animations !
Place de la Mairie 26600 Beaumont-Monteux Tél. 04 75 84 53 61