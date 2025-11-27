Concert, Marché

Marché de Noël – Beaumont-Monteux

Profitez de plus de 60 exposants – extérieur -intérieur avec de nombreuses surprises et animations !

Le 05/12/2025 16:30

Place de la Mairie 26600 Beaumont-Monteux Tél. 04 75 84 53 61

Gratuit pour les visiteurs

Cette année, plusieurs animations événementielles seront présentes, comme la belle roue écologique, le petit train, de nombreux concerts, ou même un beau feu d’artifice ainsi que de nombreuses surprises. Avec la présence des 200 enfants des 2 écoles qui nous chanterons des chants de Noël sur la place de la mairie !