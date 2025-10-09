Marché

Marché de Noël – Chanos-Curson

Venez découvrir artisans et créateurs au marché de Noël. Buvette et restauration sur place.

Marché de Noël – Chanos-Curson
Le 02/12/2025 16:00

3 rue de la Tuilerie 26600 Chanos-Curson Tél. 04 75 07 33 07

Contacter par mail
Gratuit pour les visiteurs