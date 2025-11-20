Marché

Marché de noël de La coucourde

Marché de noël dans la cour de l’école, avec le père noël, des artisans et un espace restauration

Le 06/12/2025 09:30

Quartier Fond Chaud 26740 La Coucourde Tél. 0475900827

Gratuit pour les visiteurs