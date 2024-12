MarchÃ© de NoÃ«l de Mirmande

Les artisans et producteurs de Mirmande vous proposent de fêter Noël. Vous pourrez y découvrir les créations locales et soutenir l’artisanat mirmandais !

Tout cela accompagné d’une cuisine de saison et d’animations festives (participation à prix libre et conscient), avec entre autres : concert de la triplette de Biches et leurs guests, les contes de Nassredin proposés par la compagnie » La Mer est ton miroir « , Armelle et ses balades à dos d’âne.