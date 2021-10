Marché de Noël des Blaches

À l’approche des fêtes de Noël, les Blaches s’éveillent et vous plongent dans la magie et la féérie des fêtes de fin d’année avec son Marché de Noël. Une restauration sur place vous est proposée les 2 jours. Port du masque obligatoire.

Vous y trouverez des chalets en bois, des barnums et des exposants dans la salle. Parmi eux, des exposants de métiers de bouche, art de la table, décorations sur Noël, santons et crèches faites maison. Et pour les enfants, il y aura des manèges et des animations pendant le marché. Également au programme la présence du Père Noël et une dégustation d’huîtres et foie gras le dimanche.