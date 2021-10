Marché de Noël – Saint Donat sur l’Herbasse

Marché de Noël artisanal dans les villages des lutins, des

rennes, des cadeaux et du père Noël : produits locaux, créations

bois, céramiques, textiles, bijoux, livres….

Rencontre avec le Père Noël, rendez vous avec les animaux de

la ferme, chasse aux trésors…

Animations : boîte aux lettres du Père Noël, créations de lampions

de Noël, les lutins du Père Noël, promenade en calèche et poneys,

manèges,

Expositions insolites , musiques, spectacles, contes de Noël…

Vin chaud, jus d’orange chaud de Noël, crêpes, distribution

de gourmandises…

Programme Jour 3 :

Matinée « Huîtres et Foie Gras » – avenue Georges Bert – Bar « la rabasse »

Par le groupement des commerçants de St. Donat

10h Ouverture du Marché de Noël –

Villages des lutins, des rennes, du père Noël, des cadeaux

14h30 Chasse aux trésors #2- Village des Lutins – Palais Delphinal

« sur le parcours des lutins »

Par l’association du patrimoine de l’Herbasse

15h30 Concert de l’Avent Opus2 – Collégiale de Saint-Donat

Par l’Ensemble Instrumental De l’Herbasse et

une Chorale