Depuis plus de quarante ans maintenant, cet événement vise à réunir des potièr·e·s de terre
vernissée et à en promouvoir la richesse.
Au fil de ces 2 journées, le public pourra profiter de nombreuses animations dans l’ensemble
du village :
Les 44 exposant·e·s du marché dans la rue principale
Le » carré jeunes » pour 4 jeunes potièr·e·s de terre vernissée
Une conférence sur l’histoire de la terre vernissée du XIIIe siècle au XIXe siècle avec Lucy Vallauri et Henri Amauric (LA3M – Aix en provence) au Temple
Une exposition déambulatoire en hommage au tourneur historique de la fabrique de poteries de Cliousclat Pierre Béziat
Les promeneurs découvriront ainsi à la Fabrique de Poteries de Cliousclat :
Une exposition thématique et participative sur les épis de faîtage
Des visites guidées gratuites
Des animations pour enfants
Des démonstrations des savoirs-faire potiers dans l’atelier
Des dédicaces des livres de François Fresnais et Richard Esteban
Sur la place du village :
Buvette et stand restauration de l’association
Concert de La Clique Brass Band
Venez découvrir ce marché unique dans ce charmant village potier aux portes de la Drôme provençale. Ouvert à toustes et gratuit, venez profiter d’un week-end convivial entre tradition et modernité !
Infos pratiques :
Cliousclat – 26270 – Drôme
Samedi 13/06 > de 10h à 1h
Dimanche 14/06 > de 10h à 18h
Marché de poteries La terre est vernie
L’association La Sauce et la Fabrique de Poteries de Cliousclat sont heureuses de vous annoncer le marché de Poteries, La terre est vernie ! , les samedi 13 et dimanche 14 juin 2026.
Depuis plus de quarante ans maintenant, cet événement vise à réunir des potièr·e·s de terre