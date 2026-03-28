Marché de poteries La terre est vernie

Depuis plus de quarante ans maintenant, cet événement vise à réunir des potièr·e·s de terre

vernissée et à en promouvoir la richesse.

Au fil de ces 2 journées, le public pourra profiter de nombreuses animations dans l’ensemble

du village :

Les 44 exposant·e·s du marché dans la rue principale

Le » carré jeunes » pour 4 jeunes potièr·e·s de terre vernissée

Une conférence sur l’histoire de la terre vernissée du XIIIe siècle au XIXe siècle avec Lucy Vallauri et Henri Amauric (LA3M – Aix en provence) au Temple

Une exposition déambulatoire en hommage au tourneur historique de la fabrique de poteries de Cliousclat Pierre Béziat

Les promeneurs découvriront ainsi à la Fabrique de Poteries de Cliousclat :

Une exposition thématique et participative sur les épis de faîtage

Des visites guidées gratuites

Des animations pour enfants

Des démonstrations des savoirs-faire potiers dans l’atelier

Des dédicaces des livres de François Fresnais et Richard Esteban

Sur la place du village :

Buvette et stand restauration de l’association

Concert de La Clique Brass Band

Venez découvrir ce marché unique dans ce charmant village potier aux portes de la Drôme provençale. Ouvert à toustes et gratuit, venez profiter d’un week-end convivial entre tradition et modernité !

Infos pratiques :

Cliousclat – 26270 – Drôme

Samedi 13/06 > de 10h à 1h

Dimanche 14/06 > de 10h à 18h