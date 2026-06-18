Depuis 23 ans Die accueille chaque année en août 45 potier.e.s venus de toute la France et de l’étranger pour exposer et vendre leur travail. Le jeudi 6 août venez découvrir toute la richesse et la diversité de l’univers de la céramique à Die. Sculpture, utilitaire, décoratives, bijoux, l’univers de la céramique est vaste et créatif. Porcelaine, grès, terre vernissée, faïence, cet événement réputé séduit chaque année plusieurs milliers d’amateurs.
Un événement à ne pas manquer.
Lors de cette journée magique des animations sont proposées : Atelier de sculpture collective en terre pour petit et grands, démonstration de tournage et musiciens.
L’évenement se déroule sur la place ombragée de la république. bars et restaurants sont a proximités.
Marché de Potiers et Potières à Die – 23ème édition
45 potiers et potières venues de toute la France et de l’étranger viennent exposer et vendre leurs céramiques sur le traditionnel et incontournable marché de potier de Die. Un événement majeur pour les amoureux de l’artisanat jeudi 6 août à Die
Place de la République 26150 Die
Depuis 23 ans Die accueille chaque année en août 45 potier.e.s venus de toute la France et de l’étranger pour exposer et vendre leur travail. Le jeudi 6 août venez découvrir toute la richesse et la diversité de l’univers de la céramique à Die. Sculpture, utilitaire, décoratives, bijoux, l’univers de la céramique est vaste et créatif. Porcelaine, grès, terre vernissée, faïence, cet événement réputé séduit chaque année plusieurs milliers d’amateurs.