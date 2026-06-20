Programme des concerts:
6/7 1e partie DJ Lelenita, 2e partie Medusa – 9 musiciennes – La Cumbia
13/7 1e partie Läuff B2B, 2e partie LGMX – Musique électronique
20/7 1e partie Mika, 2e partie Valjean – Trash pop
27/7 1e partie Karaoké, 2e partie Les coureurs de remparts – Rock, rap et punk
3/8 1e partie Le Bal des Bulles, 2e partie Noflipe – Funk, Jazz
10/8 1e partie Valier, 2e partie Flying Orkester
17/8 1e partie Seb, 2e partie Mon coeur Balbeat – Musique à danser
24/8 1e partie Midnight Rago, 2e partie Istrati -Musique Serbe orchestre à cordes roumain
Marché du Tiroir
Marché avec des produits locaux et concerts
Programme des concerts: