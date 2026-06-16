L’association « la Toison d’Art », membre d’ Ateliers d’Art de France, organise un marché de la laine le 26 août 2026 à Dieulefit.
Vous y rencontrerez :
– des éleveurs producteurs de matières premières naturelles : mohair, angora, pure laine, peaux retournées…
– des artisans du textile : feutriers, teinturiers, tisserands, tous créateurs des produits finis proposés à la vente,
– un artisanat de qualité, une production à petite échelle et bien souvent des pièces uniques.
La gamme d »articles est très variée : de la laine en écheveaux, aux pulls et vestes tricotés ou tissés, étoles, plaids, couvertures piquées, foulards en soie peinte, chaussons, chapkas en peau retournée, chapeaux, vêtements et décoration en feutre, accessoires de mode…
Un large choix de produits à l »attention de tous : adeptes des matières naturelles, connaisseurs exigeants recherchant confort, élégance et originalité ou encore aux personnes soucieuses d »acheter localement.
Marché Laine & Soie
Marché artisanal « Laine et Soie », éleveurs, producteurs, artisans du textile fait main.
L’association « la Toison d’Art », membre d’ Ateliers d’Art de France, organise un marché de la laine le 26 août 2026 à Dieulefit.