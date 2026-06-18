Enfilez vos plus beaux collants et préparez-vous à plonger dans cette fable »médiévaliste » et »écoféministe » !

Après moult aventures, Marianne et Robin se marièrent et eurent beaucoup d’enfants…

Hein ? QUOI ? Marianne cantonnée au foyer, et Robin aux aventures ? Certainement pas ! Les aventures, ça la connaît, elle aussi !

D’ailleurs, Robin des Bois, on en a un peu soupé ? allez, ouste !

Ici commencent la grande légende de Marianne aux Myriades !

La joyeuse Compagnie des Bouts de Bois vous invite à vivre cette » sotie » initiatique à travers des combats stupéfiants, chants majestueux, trahisons perfides, foires festives et magie coquasse, le tout saupoudré d’un humour tordant !