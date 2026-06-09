Marques Avenue Cup

Marques Avenue organise sa toute première compétition sportive dans les allées de son centre à Romans-sur-Isère.

Au programme : 8 kms de course et 8 exercices de CrossFit (ski, rameur, vélo, burpees, fentes, wall ball) à enchaîner sans s’arrêter, dans une ambiance conviviale et festive !

LE FORMAT :

La compétition se déroule exclusivement en duo mixte (1 homme + 1 femme).

Vous partez ensemble, vous alternez les exercices, et vous franchissez la ligne d’arrivée ensemble.

POUR QUI ?

Peu importe votre niveau sportif, débutants ou confirmés, l’événement est ouvert à tous.

La seule condition : avoir 18 ans minimum.

INFOS PRATIQUES

La compétition est entièrement gratuite et se déroulera dans le centre de Marques Avenue Romans.

LE PROGRAMME

10h – Retrait des dossards : Rendez-vous à l’accueil du centre pour récupérer votre dossard et finaliser votre inscription sur place.

11h – Restauration sur site Profitez de nos restaurants du centre avec des réductions exclusives pour les participants et des plats spécialement adaptés à l’effort sportif.

13h – Épreuve : Présentez-vous à l’heure de convocation indiquée sur votre dossier pour prendre le départ de votre épreuve.

18h – Remise des prix Retrouvez-nous pour la cérémonie de remise des prix et célébrer ensemble les performances de la journée !

Les places sont limitées, inscrivez-vous vite !