Mercredi sur place

Plus belle l’Europe !

19ème festival des chapelles Royans Vercors.

Mozart, Beethoven, Chopin, Liszt, Franck, Dvorak, Grieg, Rachmaninov, Prokofiev.

Pianiste virtuose, pianiste ambulant, Jean-Baptiste MATHURIN transporte lui-même son piano à queue pour aller à la rencontre de ceux qui pensent que la musique classique n’est pas pour eux.

Lauréat du Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon et de plusieurs concours internationaux, il propose une approche originale du concert en expliquant du clavier les oeuvres qu’il propose. Ce concert sera un véritable voyage, un tour d’Europe des compositeurs avec un kaléidoscope de courtes pièces. Vous y découvrirez peut-être que certains compositeurs russes les plus célèbres sont en fait nés… en Ukraine.