Mercredi sur place

Porté par la scène et ses fidèles influences, Joharpo distille un « Blues & Folk » intemporel qui ne laisse pas indifférent. Marqué par ses étapes du Southside de Chicago, en passant par Austin Texas jusqu’aux rues de Clarksdale Mississipi, le quartet fige des instants colorés de banjo de d’harmonica marécageux, porteurs d’un renouveau inspiré…

Le Nouvel album » Last Tides Of Magniolas » confirme cet ancrage musical, entre respect des racines et mouvements des influences…

« ..Joharpo mélange avec une grande sensibilité et une indéniable intelligence le Blues Roots et la musique Folk américaine d’une autre époque… »