Mercredi sur place

Collectif Evolves : Adrien Tan, Sarah Genin, Valentin Genin, Iris Picard.

Création lumière : Pascal Picard

Porté par quatre artistes à l’interprétation intense, ce spectacle est un cri de rage, un cri du coeur.

Il explore et questionne les notions d’identité, de rapport à l’autre et d’acceptation de soi. Véritable ode au vivre ensemble, JE SUIS propose au delà de la danse, un voyage émotionnel percutant et bouleversant. JE SUIS est une invitation à l’union sous les couleurs d’un pays cosmopolite, dans lequel la beauté naît de la différence. Les danseurs ont la volonté de donne une nouvelle définition au terme « patriotisme » au travers de cette création qui est à l’image de leurs identités : atypiques, imparfaites et diverses.