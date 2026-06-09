Mercredi sur place

Les instruments traditionnels rencontrent l’électronique et les percussions contemporaines ou antiques, créant une symbiose fascinante au service de la magie de l’instant.

Shubiao Quartet revisite aujourd’hui les morceaux traditionnels des peuples d’Asie Centrale et s’approprie les thèmes de prédilection de leurs bardes : louanges à la Nature, au mode de vie pastoral, à la terre natale, aux liens familiaux, ainsi que les grandes épopées des empires glorieux.

Les voix se mêlent, se tissent et font surgir en nous le sentiment épique et la grande émotion.

De la terre nourricière au grand ciel bleu, Shubaio Quartet emmène le public dans une chevauchée singulière, avec l’authenticité d’une musique qui vient du coeur.