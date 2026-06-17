Ce programme célèbre les quatre cents ans de la naissance de Madame de Sévigné en mettant à l’honneur le role des femmes dans la musique occidentale à travers les siècles. Les oeuvres choisies illustrent cette thématique sous différents angles: compositions écrites par des femmes, pièces destinées à des musiciennes, ou encore oeuvres nées d’une collaboration avec une femme.
Concert
Musiques au féminin
Concert de Musique de Chambre : Antonio Vivaldi, Rebecca Clarke,Isabella Leonarda, Johannes Brahms
Le 09/08/2026 21:00 Informations complémentaires
Chateau de Grignan 75018 PARIS 26230 Grignan Tél. 04 90 35 04 71
Payant