Une boîte à thème est à votre disposition à la bibliothèque pour exprimer vos choix. N’hésitez pas à nous faire partager vos centres d’intérêt.
Le rendez-vous aura lieu tous le s3me lundis soir du mois. Un thème différents par soirée sera abordé
Nana’s thé
Venez partager une soirée de lecture entre filles : vos coups de coeur, discuter autour d’un thème qui vous intéresse, découvrir les ouvrages proposés par les membres de l’équipe, sélectionner vous-même vos titres et les faire découvrir aux autres.
101 rue des écoles 26210 Épinouze Tél. 04 75 31 62 02
Une boîte à thème est à votre disposition à la bibliothèque pour exprimer vos choix. N’hésitez pas à nous faire partager vos centres d’intérêt.