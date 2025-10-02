Elle célèbre la créativité, la diversité et le dynamisme de tous les établissements, publics ou associatifs, qui ont pour missions de sensibiliser, former les amateurs et les professionnels, diffuser du spectacle vivant et soutenir toutes les pratiques artistiques. Cet évènement permettra à tous d’apprécier la richesse, la vitalité, la diversité des conservatoires, lieux de formation indispensables du spectacle vivant.
Pour cette occasion, le Conservatoire Valence Romans Agglo vous prépare sur ses deux sites de nombreuses surprises musicales et chorégraphiques.
Nuit des conservatoires
Initiée par le Syndicat des personnels de direction des conservatoires (Spedic), la Nuit des conservatoires est une manifestation nationale.
32 avenue Georges Clemenceau, 26000 Valence 26000 Valence Tél. 04 75 78 50 80
Elle célèbre la créativité, la diversité et le dynamisme de tous les établissements, publics ou associatifs, qui ont pour missions de sensibiliser, former les amateurs et les professionnels, diffuser du spectacle vivant et soutenir toutes les pratiques artistiques. Cet évènement permettra à tous d’apprécier la richesse, la vitalité, la diversité des conservatoires, lieux de formation indispensables du spectacle vivant.