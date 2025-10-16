Tout au long de cette saison, vous aurez le loisir de découvrir des spectacles variés, organisés parfois avec les traditionnels partenaires du festival : Contes & Rencontres, la Comédie Itinérante de Valence, le Centre Dramatique Des
Villages du Haut Vaucluse, la Fédération des ?uvres Laïques de la Drôme et les Jeunesses Musicales de France.
La politique tarifaire des spectacles reste inchangée pour permettre au plus
grand nombre de profiter des représentations culturelles.
Nyons en scène 2025/2026
« Nyons en scène 25/26 », c’est 15 spectacles de grande qualité proposés par la Ville de Nyons, répartis d’octobre 2025 à mai 2026. Des spectacles pour petits et grands, de la musique, de l’humour, de la danse, du théâtre… il y en aura pour tous les goûts !
