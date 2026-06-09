Concert

Opéramobil’

Représentation de  » l’Opéramobil’ « , troupe itinérante estivale portée par la Compagnie Poly R ayant pour objectif de démocratiser l’art de l’Opéra.

Opéramobil’
Le 05/07/2026 17:00

promenade de la Digue 26110 Nyons Tél. 06 24 84 54 71

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Gratuit pour les visiteurs

Accompagnés par leur piano droit transporté sur une remorque, les talentueux artistes pluridisciplinaires professionnels (chanteurs lyriques, pianistes, et guitariste) vous font découvrir ou redécouvrir des airs d’opéra, de comédie musicale et des standards de jazz. Venez à la rencontre de cette joyeuse trouve pour découvrir un show qui s’annonce opératiquement explosif !