A travers un héros doux et sensible, loin des modèles de conquête traditionnels, le spectacle questionne avec poésie les représentations du masculin et les récits de construction de soi.
Spectacle
Pleure pas bonhomme
Proposé en collaboration avec la Médiathèque de la Drôme et De lignes en scène, la Cie Coryphée propose une relecture sensible et contemporaine de Cendrillon, accessible dès 8 ans (1h15).
Le 10/10/2026 16:00 Informations complémentaires
14 boulevard Michel Eysseric 26170 Buis-les-Baronnies Tél. 0475280992
Gratuit pour les visiteurs