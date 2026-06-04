Programme weekend « Ancône, entre deux ports » : Journées Européennes du Patrimoine

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’association Ancône Culture et Patrimoine organise un programme attractif sur le thème : Ancône, entre deux ports.

SAMEDI 19 et DIMANCHE 20 septembre

9h30 – 18h00 : Accueil par l’association à la Chapelle-Maison du Patrimoine

– visite du mini musée d’Ancône histoire du lieu et du village, collection d’objets, de photographies et récits cachés, oubliés, et retrouvés.

9h30 – 18h00 (16h00 le dimanche) Accueil Place des platanes

– Présentation de l’Histoire fluviale du village

– Animations aquatiques sur la Lône

– Remise d’un pass pour la visite des nouveaux bateaux-école par le Lycée polyva-lent LES CATALINS de Montélimar

Remise d’un pass pour la visite gratuite libre du Musée Européen de l’aviation de chasse de Montélimar

– Balade commentée le long de la lône, sur l’histoire de la Digue

DIMANCHE 20 septembre

16h00 – 18h00 : Départ à la Chapelle-Maison du Patrimoine

– Déambulation théâtralisée avec la troupe » Happi la compagnie « . Des épisodes historiques de la vie de notre commune contés et joués par les comédiens avec un par-tage d’humour et de sérieux

PROGRAMME RÉALISÉ EN PARTENARIAT AVEC LE LYCÉE POLYVALENT LES CATALINS

ET LE MUSÉE EUROPÉEN DES AVIONS DE CHASSE, DE MONTÉLIMAR.

Buvette – Petite restauration rapide, place des platanes avec tables de pique-nique à l’ombre.

Toutes les manifestations sont gratuites.