Programme weekend « Ancône, entre deux ports » : Journées Européennes du Patrimoine

SAMEDI 19 et DIMANCHE 20 septembre
9h30 – 18h00 : Accueil par l’association à la Chapelle-Maison du Patrimoine
– visite du mini musée d’Ancône histoire du lieu et du village, collection d’objets, de photographies et récits cachés, oubliés, et retrouvés.
9h30 – 18h00 (16h00 le dimanche) Accueil Place des platanes
– Présentation de l’Histoire fluviale du village
– Animations aquatiques sur la Lône
– Remise d’un pass pour la visite des nouveaux bateaux-école par le Lycée polyva-lent LES CATALINS de Montélimar
Remise d’un pass pour la visite gratuite libre du Musée Européen de l’aviation de chasse de Montélimar
– Balade commentée le long de la lône, sur l’histoire de la Digue
DIMANCHE 20 septembre
16h00 – 18h00 : Départ à la Chapelle-Maison du Patrimoine
– Déambulation théâtralisée avec la troupe » Happi la compagnie « . Des épisodes historiques de la vie de notre commune contés et joués par les comédiens avec un par-tage d’humour et de sérieux
PROGRAMME RÉALISÉ EN PARTENARIAT AVEC LE LYCÉE POLYVALENT LES CATALINS
ET LE MUSÉE EUROPÉEN DES AVIONS DE CHASSE, DE MONTÉLIMAR.
Buvette – Petite restauration rapide, place des platanes avec tables de pique-nique à l’ombre.
Toutes les manifestations sont gratuites.