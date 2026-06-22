Venez découvrir un parcours inédit, ombragé et au coeur de la nature au départ de Saint-Bonnet-de-Valclérieux.
Que vous soyez amateur de randonnée ou passionné de trail, vous emprunterez nos chemins forestiers et un sentier spécialement aménagé pour l’occasion, offrant de magnifiques paysages et une immersion totale dans la nature.
– Départ des randonneurs : à partir de 8h00
– Départ des trailers : 9h30 précises
Deux distances sont proposées afin de satisfaire tous les niveaux :
? 10 km
? 15 km
Café et pogne seront offerts avant le départ pour bien commencer la journée, et un ravitaillement vous attendra à mi-parcours.
Nous vous attendons nombreux pour partager un moment sportif, convivial et ressourçant au coeur de la Drôme des Collines !
Randonnée & Trail Nature
Randonnée & Trail Nature, venez parcourir dans la Drôme des collines un parcours de 10 ou 15 km.
Randonnée départ à 8H00
Trail départ à 9H30
place du lavoir St Bonnet de Valclerieux 26350 Valherbasse Tél. 06 20 60 97 30
Venez découvrir un parcours inédit, ombragé et au coeur de la nature au départ de Saint-Bonnet-de-Valclérieux.