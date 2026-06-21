3e édition des Rémuziques sur les petite plages de Rémuzat organisées par le CAIRe.
Programme des 3 et 4 juillet
Vendredi 3 juillet à partir 21h » VINYL BLENDERS »
Samedi 4 juillet à partie de 21h « BANDIDEYGUES »
La soirée commence avec une scène ouverte de 18h à 20h.
Buvette et restauration sur place.
Rémuziques 2026
Concert gratuit de musique actuelle avec des groupes locaux sur les petites plages de Rémuzat.
Buvette et restauration sur place
Les petites plages 26510 Rémuzat Tél. 07 86 05 33 27
3e édition des Rémuziques sur les petite plages de Rémuzat organisées par le CAIRe.