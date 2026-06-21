Concert

Rémuziques 2026

Concert gratuit de musique actuelle avec des groupes locaux sur les petites plages de Rémuzat.
Buvette et restauration sur place

Rémuziques 2026
du 03/07/2026 18:00 au 04/07/2026 23:00

Les petites plages 26510 Rémuzat Tél. 07 86 05 33 27

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Gratuit pour les visiteurs

3e édition des Rémuziques sur les petite plages de Rémuzat organisées par le CAIRe.
Programme des 3 et 4 juillet
Vendredi 3 juillet à partir 21h  » VINYL BLENDERS »
Samedi 4 juillet à partie de 21h « BANDIDEYGUES »
La soirée commence avec une scène ouverte de 18h à 20h.
Buvette et restauration sur place.