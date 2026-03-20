Rencontres: Traverser les frontières – Les migrations au prisme de la recherche-création

Cette journée explore le croisement recherche-création pour renouveler les récits sur l’exil, les migrations et les diasporas. Artistes, chercheurs et institutions partagent leurs pratiques, notamment au Le Cpa.

Travailler sur les rêves des exilés par la création sonore et plastique, mettre en poésie les migrations végétales, broder les mémoires de femmes immigrées, raconter sur les murs l’odyssée dessinée d’un enfant… Que se passe-t-il lorsque chercheurs et artistes croisent leurs connaissances et leurs sensibilités autour des migrations ? Quels hybridations, méthodes, cadres éthiques sont à l’oeuvre dans ces traversées de frontières souvent expérimentales et surprenantes ? En quoi les dimensions sensibles et esthétiques élargissent-elles la connaissance des phénomènes migratoires ? Pour quels publics et quels effets sociaux et politiques ?

Cette journée explore les enjeux actuels du croisement entre recherche et création pour donner sens et raconter autrement l’exil, la migration, les diasporas. Artistes, scientifiques mais aussi acteurs institutionnels et culturels sont conviés à témoigner. L’occasion d’aborder comment des lieux comme Le Cpa, labellisé Ethnopôle Migrations, frontières, mémoires, intègrent ces démarches recherche-création et les partagent avec le public

Entrée libre au fil de la journée

En partenariat avec les laboratoires GERIICO (Lille) et PACTE (Grenoble)