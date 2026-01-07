Rendez-vous des lecteurs

Envie de partager vos lectures du moment ? Autour d’un thé, d’un jus de fruits et de quelques gourmandises, venez présenter vos coups de coeur et échanger avec d’autres passionnés. Infos par mail, téléphone ou sur place.

Rendez-vous des lecteurs
Le 27/01/2026 17:00

2 Bd Albert Einstein 26700 Pierrelatte

Contacter par mail
Gratuit pour les visiteurs

Aucune contrainte, tous les genres sont à l’honneur : romans, documentaires, bandes dessinées, poésie… Et si vous préférez simplement écouter, vous êtes tout aussi attendus avec plaisir ! Les ouvrages présentés pourront ensuite rejoindre les rayons de la bibliothèque.