Aucune contrainte, tous les genres sont à l’honneur : romans, documentaires, bandes dessinées, poésie… Et si vous préférez simplement écouter, vous êtes tout aussi attendus avec plaisir ! Les ouvrages présentés pourront ensuite rejoindre les rayons de la bibliothèque.
Rendez-vous des lecteurs
Envie de partager vos lectures du moment ? Autour d’un thé, d’un jus de fruits et de quelques gourmandises, venez présenter vos coups de coeur et échanger avec d’autres passionnés. Infos par mail, téléphone ou sur place.
2 Bd Albert Einstein 26700 Pierrelatte