Sainte Jalle en fête

Fête de Sainte Jalle du vendredi au dimanche avec concours de pétanque, soirée dansante, course de caisse à savon, restauration sur place et feu d’artifice.

Programme :Ve

Vendredi 10 juillet : Ouverture des festivités en semi nocturne

18h : marché de producteurs

20h : concours de pétanque doublette 100EUR + mises

Snacks et buvette sur place

Samedi 11 juillet :

15h : course de caisse à savon

20h : soupe au pistou – meu du repas (apéro, soupe au pistou, roti froid, chips, glaces)

22h30 : feu d’artifice

23h : soirée dansante avec animée par JL Music Show

Food truck Ohlala Diner

Dimanche 12 juillet :

9h : Concours de pétanque tête à tête 50EUR + mises

13h : Concours de pétanque doublette 150EUR + mises

13h : Concours de pétanque enfants/parents

Food truck Ohlala Diner