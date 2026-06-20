Sainte Jalle en fête

Programme :Ve
Vendredi 10 juillet : Ouverture des festivités en semi nocturne
18h : marché de producteurs
20h : concours de pétanque doublette 100EUR + mises
Snacks et buvette sur place
Samedi 11 juillet :
15h : course de caisse à savon
20h : soupe au pistou – meu du repas (apéro, soupe au pistou, roti froid, chips, glaces)
22h30 : feu d’artifice
23h : soirée dansante avec animée par JL Music Show
Food truck Ohlala Diner
Dimanche 12 juillet :
9h : Concours de pétanque tête à tête 50EUR + mises
13h : Concours de pétanque doublette 150EUR + mises
13h : Concours de pétanque enfants/parents
Food truck Ohlala Diner