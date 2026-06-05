Voyance ? Bien-être ? Thérapies ? Développement personnel ? Médiums ? Magnétiseurs ? Médecines douces ? Énergéticiens ? Cartomancie … et bien d’autres univers à découvrir.
Une buvette et un service de restauration seront disponibles sur place pour agrémenter votre visite.
Salon de la voyance et du bien-être
Découvrez la première édition du Salon de la Voyance et du Bien-Être. Au programme : voyance & guidance, bien-être & développement personnel, thérapies & énergies. Profitez de la présence de nombreux exposants pour explorer ces domaines.
Voyance ? Bien-être ? Thérapies ? Développement personnel ? Médiums ? Magnétiseurs ? Médecines douces ? Énergéticiens ? Cartomancie … et bien d’autres univers à découvrir.