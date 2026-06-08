Sieste poétique

Invitation à ralentir à travers la musique et la poésie ! Imaginez une vingtaine de personnes allongées dans l’herbe (ou au coin du feu si la météo nous rudoie) qui n’ont aucun autre objectif que celui de se laisser embarquer dans une aventure sonore et onirique. Playlist douce d’environ 1h30, méditation guidée de 10 minutes en début de session puis espace complètement libre à celles et ceux qui voudraient partager des poèmes ou morceaux de texte (nous aurons quelques recueils disponibles au refuge). Aucune obligation de déclamer bien sûr et vous pouvez simplement profiter de la douceur du moment sans prendre la parole.

Matériel à prévoir : poésie ou prose que vous souhaitez partager au reste du groupe, éventuellement tapis/matelas de sol pour l’extérieur.