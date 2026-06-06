La soirée débute avec « Les Cadastres Exquis » de 16h30 à 18h30, où vous pourrez entrer dans la caravane de la Cie I.R.E.A.L* pour une consultation topo sensible sur votre rapport avec votre lieu de vie en Baronnies. La « Scène Ouverte », animée par Sophie Deplus, se déroulera de 18h30 à 20h et de 21h30 à 23h, offrant un programme varié de contes, lectures, poésies et chansons. Un repas partagé est prévu à 20h, avec une buvette disponible. La Cie I.R.E.A.L* est accueillie en résidence CTEAC 2025-2028 (CCBDP).
Soirée autour des mots : Les cadastres exquis & scène ouverte
Monteolivo propose une soirée autour des mots avec « Les Cadastres Exquis » pour une consultation topo sensible et une « Scène Ouverte » animée par Sophie Deplus, incluant contes, lectures, poésies et chansons.
Le 26/06/2026 16:30 Informations complémentaires
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