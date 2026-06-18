Marché

Soirée Azur à la Charrette

Mix By Ashka Players, Flash Tatoo, Marché nocturne, Bar à cocktails

Soirée Azur à la Charrette
Le 19/06/2026 19:00

15, Place Charles de Gaulle 26100 Romans-sur-Isère Tél. 04 75 02 04 25

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