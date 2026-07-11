Soirée concert : C’est la paye, ça s’arrose !

Gratuit pour les visiteurs

C’est la paye ça s’arrose ! est une invitation à savourer, les derniers vendredis du mois, un concert live, autour d’une programmation jazz, jazz vocal, bossa ou blues, dans un esprit jazz club.

Abandonnez les tracas de la semaine. Laissez?vous envoûter par la musique et tenter par une cuisine maison, généreuse, simple et gourmande.

Recevez la programmation en écrivant à servicecom@train?theatre.fr