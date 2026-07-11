Concert

Soirée concert : C’est la paye, ça s’arrose !

C’est la paye ça s’arrose ! est une invitation à savourer, les derniers vendredis du mois, un concert live, autour d’une programmation jazz, jazz vocal, bossa ou blues, dans un esprit jazz club.

Soirée concert : C’est la paye, ça s’arrose !
Le 23/10/2026 19:30

1 rue Aragon 26801 Portes-lès-Valence Tél. 04 75 57 14 55

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Gratuit pour les visiteurs

Abandonnez les tracas de la semaine. Laissez?vous envoûter par la musique et tenter par une cuisine maison, généreuse, simple et gourmande.

Recevez la programmation en écrivant à servicecom@train?theatre.fr