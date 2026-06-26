Concert

Soirée concerts

Une soirée festive avec trois univers musicaux à découvrir.

Soirée concerts
Le 17/10/2026 19:00

Route de Sauzet 26740 Montboucher-sur-Jabron

Contacter par mail Site internet
Payant

Blacko : artiste reconnu de la scène française, entre rap et reggae.
R-Dug : un set énergique aux sonorités drum and bass.
No Monark : un univers mêlant rap et chanson

Une belle soirée de musique live à partager !