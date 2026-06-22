Soirée Dansante de la Fête de Saint-Bonnet-de-Valclérieux
Le samedi 8 août à partir de 21h00, venez partager un moment festif et convivial à Saint-Bonnet-de-Valclérieux lors de notre grande soirée dansante animée par un DJ.
Au programme : une ambiance chaleureuse, des jeux de lumières et une sélection de musiques variées pour satisfaire toutes les générations. Des grands classiques aux titres les plus récents, chacun pourra trouver son rythme et profiter pleinement de la soirée.
Que vous soyez amateur de danse ou simplement à la recherche d’un moment de détente entre amis ou en famille, cette soirée promet une ambiance festive jusqu’au bout de la nuit.
Entrée libre – Ambiance garantie !
Un service d’ordre sera présent durant toute la durée du bal afin d’assurer le bon déroulement de la soirée
Soirée Dansante de la Fête de Saint-Bonnet-de-Valclérieux
Soirée Dansante de la Fête de Saint-Bonnet-de-Valclérieux
Le samedi 8 août à partir de 21h00, venez partager un moment festif et convivial à Saint-Bonnet-de-Valclérieux lors de notre grande soirée dansante animée par un DJ.
place du lavoir St Bonnet de Valclerieux 26350 Valherbasse Tél. 06 20 60 97 30
Soirée Dansante de la Fête de Saint-Bonnet-de-Valclérieux