Soirée Dub à The Roof Vercors

Vendredi 10 juillet, on passe en mode Sound System dans le jardin. Venez taper du pied et vibrer avec nous

Avis aux amateur.rice.s de bonnes basses et de vibes positives ! Vendredi 10 juillet, on passe en mode Sound System dans le jardin. Venez chiller, danser et vibrer avec nous

Vendredi 10 juillet

19h – 23h

Dans le jardin de The Roof Vercors

? Entrée libre

? AU PROGRAMME

– Sélection 100% vinyles pour une immersion dub authentique

– Gros son garanti : Merci à Adama Sound System pour la sono !

– Restauration sur place : Le bar et le snacking restent ouverts toute la soirée pour vous régaler

Que vous soyez là pour chiller dans l’herbe ou pour taper du pied devant les caissons, vous êtes les bienvenu.e.s ! Ramenez vos potes, votre bonne humeur et vos meilleures vibes.

On vous attend nombreux.ses !