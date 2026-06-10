Mélanger le tout, vous obtiendrez une heure de délires surprenants et de rythmes détonants ! Proposé par la Fédération des oeuvres laïques de la Drôme.
Spectacle
Spectacle : Ça roule ma boule – Les Estivales
Entre le cirque et la musique, entre récup’ et technologie de pointe, entre poésie et niaiseries, entre cirque traditionnel et contemporain, entre show bien huilé et catastrophe annoncée, » Ça Roule ma Boule » est un peu de tout ça.
Le 15/07/2026 18:00 Informations complémentaires
Avenue de la Comète 26000 Valence Tél. 04 75 82 44 60
Payant