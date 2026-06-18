Spectacle

Spectacle Coupil ou face cie l’Effet Railleur à la Poule à Facettes

Conte déjanté circo clownesque à partir de 3 ans ! de la compagnie l’effet Railleur

Spectacle Coupil ou face cie l’Effet Railleur à la Poule à Facettes
Le 05/07/2026 18:00

La poule à Facettes 203 route de la gare 26400 Piégros-la-Clastre

Site internet
Payant

Goupil ou Face est une reprise déjantée d’un extrait du célèbre conte médiéval « Le Roman de Renart ». C’est un show clownesque qui réunit sur scène deux acolytes complètement loufoques ! A la fois acrobates, jongleurs, chanteurs et comédiens, ces joyeux lurons enchaînent les gags à 100 à l’heure et ne laissent pas un moment de répit au public ! Un spectacle hilarant pour toute la famille !