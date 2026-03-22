Spectacle « Couvre-Feu »

Françoise, habitante de St André, a hérité d’un petit castelet et de quelques marionnettes. Ses parents s’en servaient pour proposer, chez eux, à Paris, de petits spectacles pour les enfants, pendant les heures sombres de la guerre. Voici son histoire

Un spectacle immersif où vous serez transportés en 1943 rue Brochant à Paris, dans l’histoire familiale de Françoise, habitante de Saint André en Royans.

Lors d’un couvre-feu, on écoutera sa mère nous raconter l’exode, l’occupation, son quotidien pour chercher de quoi nourrir sa famille. Mais également, comment à l’aide d’un petit castelet installé dans leur salon, ses parents ont inventé des histoires de marionnettes, drôles et poétiques pour que leur vie continue d’être belle et permettre à leurs enfants de traverser les heures sombres de notre histoire.

Un spectacle pour illustrer comment la vie et la créativité peuvent devenir un puissant antidote contre la peur. Des mémoires d’hier qui résonnent encore aujourd’hui.