Spectacle

Spectacle de danse Bérénice Saint Aignan ANIMAL !?

Nourri par l’univers de l’exposition Animal !?, ce spectacle invite à un voyage sensible entre humanité et animalité, à la découverte des liens qui nous unissent au vivant.

Spectacle de danse Bérénice Saint Aignan ANIMAL !?
Le 21/06/2026 17:00

Place du théâtre 26200 Montélimar Tél. 06 64 96 59 88

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Payant

Après avoir découvert l’exposition Animal !? l’été dernier, un nouvel univers de mouvements et de sensations s’est ouvert à moi, nourrissant profondément la création de ce spectacle.

Cette rencontre entre l’art et le monde animal a stimulé mon imaginaire et enrichi ma recherche artistique. À travers cette oeuvre, j’invite le spectateur à porter un regard renouvelé sur l’être humain, à interroger sa part animale et à réfléchir aux liens subtils qui nous unissent aux autres espèces. Des plus jeunes danseurs de 4 ans aux élèves les plus expérimentés, chaque groupe de l’école explorera cet univers à travers la danse contemporaine et le jazz.