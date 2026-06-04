Venez le temps d’une soirée, au Domaine de La Bonne Étoile qui accueil la compagnie Désacorpsdé pour son spectacle Paysans !
Venez partager une soirée conviviale où danse et ruralité se rencontrent pour célébrer celles et ceux qui font vivre nos campagnes.
Spectacle de danse « Paysans »
Paysans est une création chorégraphique pour 5 interprètes inspirée du monde agricole. Entre danse contemporaine et hip-hop, le spectacle rend hommage à celles et ceux qui cultivent la terre et font vivre nos campagnes.
1149 route du vivier 26240 Beausemblant Tél. 09 51 36 36 15
Venez le temps d’une soirée, au Domaine de La Bonne Étoile qui accueil la compagnie Désacorpsdé pour son spectacle Paysans !