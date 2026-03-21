Spectacle d’impro

One Man Show Improvisé

SEULTOO,

c’est un type sur scène, sans filet, sans plan, sans issue de secours.

Pourquoi écrire un spectacle quand on est trop lâche pour le faire ?

Vous êtes assez fou pour venir voir un taré qui n’a rien prévu ? Alors on va bien s’entendre.

Entre provocation, absurdité et quelques vérités, SEULTOO est un spectacle toujours sur le fil, prêt à se casser la gueule. Il y a aussi Tom, un régisseur qui fait ce qu’il veut, quand il veut.

(Je crois qu’il a un peu trop pris confiance.)

Ici, on ne suit pas de scénario. Ici, c’est de l’improvisation physique, viscérale, parfois poétique, toujours incontrôlable.

SEULTOO, c’est comme chez vous… mais sans oublier que ce n’est pas chez moi.