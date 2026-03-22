C’est l’histoire réellement vécue par les deux artistes navigatrices qui partagent leur aventure au public convié comme des ami·es qu’elles invitent dans leur salon.
Il y est question de leur prise de rôle au sein d’un équipage masculin, dans le cadre d’un monde où les femmes ont encore du mal à trouver leur place. Une lutte, malgré tout joyeuse, où l’humour est de mise.
Il y est aussi question plus largement de leur prise de pouvoir sur leur propre vie. Au milieu de l’océan, c’est l’horizon, et un sillon, tracé par leurs choix. Un voyage initiatique où le public assiste à la sortie de l’enfance des protagonistes, et leur prise d’autonomie.
Les deux femmes deviennent les aventurières de leur existence, où les maître-mot sont » confiance « , » oser « , » courage « , et » joie « .
Spectacle « Entre deux rives »
Ce spectacle raconte l’histoire de deux jeunes femmes qui entreprennent une traversée de l’Atlantique à la voile.
30 place du souvenir 26730 Eymeux Tél. 06 50 25 77 45
C’est l’histoire réellement vécue par les deux artistes navigatrices qui partagent leur aventure au public convié comme des ami·es qu’elles invitent dans leur salon.