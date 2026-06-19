Combien de temps peut-on cacher à son meilleur ami… que sa femme l’a quitté ? Le comédien Max n’a plus qu’une seule idée en tête. Que son père, acariâtre et grabataire, avec lequel il est fâché depuis 15 ans, soit devant la télé lorsqu’il recevra son Molière.
Yvou, le pote lunaire (et très imprévisible), accepte de relever cette mission en devenant son auxiliaire de vie. Mais à une condition ! Que Max lui écrive une comédie musicale. Ainsi il pourra épater Marie, l’Amour de sa vie.
Un échange de bons procédés qui va rapidement être mis à mal lorsque Max va s’apercevoir que Marie… a mis les voiles.
Spectacle « les hommes se cachent pour mentir » – Pont en Isère
Cette comédie hilarante qui nous prouve enfin que les hommes ont du coeur ! Entre mensonges, quiproquos et parodies de chansons débiles, ces deux grands naïfs réussissent la prouesse de nous faire hurler de rire tout en restant extrêmement touchants.
avenue du Rhône 26600 Pont-de-l'Isère
Combien de temps peut-on cacher à son meilleur ami… que sa femme l’a quitté ? Le comédien Max n’a plus qu’une seule idée en tête. Que son père, acariâtre et grabataire, avec lequel il est fâché depuis 15 ans, soit devant la télé lorsqu’il recevra son Molière.