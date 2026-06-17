Spectacle

Spectacle : Opéra pour spaghettis

À la croisée du théâtre d’objet, du jonglage excentrique et de la magie clownesque, le spectacle « Opéra pour Spaghettis » raconte l’histoire d’un homme et de sa folie.

Spectacle : Opéra pour spaghettis
Le 08/07/2026 18:00

Avenue de la Comète 26000 Valence Tél. 04 75 82 44 60

Contacter par mail Site internet
Payant

En attendant que l’eau bout… Il est là, détendu, très détendu. L’histoire commence quand il ouvre son paquet de spaghettis… et c’est alors que le drame comique commence !
Proposé par la Fédération des oeuvres laïques de la Drôme