En attendant que l’eau bout… Il est là, détendu, très détendu. L’histoire commence quand il ouvre son paquet de spaghettis… et c’est alors que le drame comique commence !
Proposé par la Fédération des oeuvres laïques de la Drôme
Spectacle : Opéra pour spaghettis
À la croisée du théâtre d’objet, du jonglage excentrique et de la magie clownesque, le spectacle « Opéra pour Spaghettis » raconte l’histoire d’un homme et de sa folie.
Avenue de la Comète 26000 Valence Tél. 04 75 82 44 60
En attendant que l’eau bout… Il est là, détendu, très détendu. L’histoire commence quand il ouvre son paquet de spaghettis… et c’est alors que le drame comique commence !