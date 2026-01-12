Spectacle « Petit bout d’pomme »

Deux musiciennes-chanteuses invitent petits et grands à un voyage musical plein de surprises. Avec leurs voix, guitare, vibraphone et des objets du quotidien qui croustillent, crépitent et grésillent, elles créent un univers ludique et poétique. Sourires, complicité et délicatesse sont au rendez-vous pour partager un moment joyeux en famille, où l’on écoute, on s’émerveille et l’on découvre même quelques clins d’oeil musicaux aux couleurs jazzy.
Ce spectacle est proposé gratuitement par la communauté de communes Porte de DrômArdèche.